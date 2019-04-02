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Diyarbakır en güzel malağını seçti

Diyarbakır 10.

Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda malak güzellik yarışması düzenlendi. Kırmızı halı üzerinde güzelliklerini sergileyen malaklar, birinci olabilmek için yarıştı.


Tarım ve Hayvancılık Fuarında düzenlenen malak güzellik yarışmasında birbirinden güzel malaklar kırmızı halı üzerinde güzelliklerini sergiledi. Yarışmaya Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ve davetliler katıldı. 6 malağın katıldığı yarışmada en güzel malak Nesih Atlı'nın 'Reşo' isimli malağı oldu. Yarışmada birinci olan 'Reşo' isimli malağa Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil tarafından tam altın hediye edildi.


Malağın sahibi Nesih Atlı, hayvanını ilk 2,5 ay anne sütüyle beslediğini söyledi. Etkinlikte dereceye girenlere de hediyeler verildi.

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