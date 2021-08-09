Diyarbakır en ucuz su kullanan 3'üncü şehir

Diyarbakır'ın 30 büyükşehir arasında en ucuz üçüncü suyu kullanan şehir olduğu belirlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kente kaliteli ve sağlıklı suyu en düşük maliyetle ulaştırıyor. Meskenlere suyun tonu 4,11 liradan ulaştıran DİSKİ, mesken grubunda yaptığı araştırmada, 30 büyükşehir arasında suyun faturalandırılmasında en ucuz 3'üncü şehrin Diyarbakır olduğunu belirledi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, sudan elde edilen gelirle elektrik masrafının bile karşılamadığını ancak yine de kentte en iyi altyapı ve içme suyu hizmetini sunduklarını söyledi.

DİSKİ'nin elde edilen gelirle yeni projeler de yapmaya gayret ettiğini belirten Tutşi, şöyle konuştu:

“Atık su arıtma tesisi, içme suyu arıtma tesisi yapım çalışmaları, kanalizasyon, yağmur suyu, içme hattı ile vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı faturalardan elde edilen gelirler ile yapıyoruz. Bu nedenle herkesin ödemelerini zamanında yapması hizmetlerimiz açısından önem arz ediyor”.