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Diyarbakır esnafı Ramazan yoğunluğundan memnun

Diyarbakır’da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte başlayan alışveriş hareketliliği ve yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.

Diyarbakır'da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte başlayan alışveriş hareketliliği ve yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.


Diyarbakır'da vatandaşların Ramazan ayı alışverişi için uğrak yerlerinden olan tarihi Suriçi'nde esnaf, yaşanan hareketlilikten memnun. Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde yaşanan hareketlilik alışverişlere de yansıdı. Ramazan öncesi yoğunluk yaşayan esnafın yüzü güldü. Sur ilçesinde esnaf olan Mehmet Ali Ay, vatandaşın fiyatlar nedeniyle biraz çekimser durduğunu ama Ramazan alışverişi yoğunluğunun kendini gösterdiğini söyledi. Ay, "Ramazan ayı bizim en kutsal aylarımızdan biri. Çok heyecanlı duygular var. Vatandaşın Ramazan ayında en çok tükettiği bal, tereyağı, pekmez ve helva, peynir çeşitleri ve süt ürünleridir. Şimdilik yoğunluktan memnunuz" dedi.


Vatandaşlardan Hasan Bayram, fiyatlarda artış yaşandığını belirterek, "Süt ürünlerinde fiyat artışı var ama makul düzeyde. Bu sene de Ramazan alışverişlerimizi yaptık. Her evde olduğu gibi bizde de bu hazırlıklar oldu, bu alışverişimizi yapmaya geldik" diye konuştu.

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