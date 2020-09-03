Diyarbakır FK'da kamp 12 eylülde sona erecek

lig 1. Grup ekibi Diyarbakır Futbol Kulübü'nde yeni sezon hazırlık kampının sona erme tarihi netleşti.

Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, Bolu'da devam eden çalışmaların 12 Eylül'de sona ereceğini belirterek şampiyon olacak bir kadro oluşturduklarını söyledi. Kamp çalışmalarının çok iyi geçtiğini belirten Avşar, ”Takımımız teknik direkörümüz Mehmet Erdal Alpaslan yönetiminde başarılı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Yönetim kurulu olarak takımı yakından takip ederek destek oluyoruz. Deneyimli spor adamı Orhan Sağlamcan'ı sportif direktörlüğe getirdik. Teknik heyet, yönetim ve futbolcular arasında güzel bir dayanışma var. 12 Eylül'de çalışmaları tamamlayarak ligin ilk haftasında deplasmanda Manisaspor'la yapacağımız maça odaklanacağız. Lige 3 puanla başlayıp şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarlarımızın beklediği sene bu sene olacak” dedi.

“Önemli oyuncularla görüşme halindeyiz”

Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Avşar, kaliteli ve başarılı isimlerle temas halinde olduklarını söyledi. Avşar, ”Şu ana kadar Türkiye liglerinde kalitesini kanıtlamış olan 10 futbolcuyu transfer ettik. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda bazı mevkilerde daha takviyeye ihtiyacımız var. Önemli oyuncularla görüşme halindeyiz. Transfer olsun diye oyuncu almıyoruz. Takıma direkt katkı sağlayacak isimler lazım. Doğru bir transfer politikası izliyoruz. Taraftarlarımızın arzuladığı seviyeye ulaşacağız” diye konuştu.