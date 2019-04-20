Diyarbakır fotoğraf eğitim günleri devam ediyor

Fotono21 Fotoğraf Derneği ilkini geçen yıl düzenlediği ileri düzey fotoğraf eğitim günleri Diyarbakır'da devam ediyor.

Evrensel Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Ali Dağer, yönetim kurulu üyesi Necmettin Karaca'nın katıldığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile beraber yürütülecek ileri düzey fotoğraf eğitim günleri, portre fotoğrafçılığı, makro ve ornito fotoğrafçılığı, üst üste çekim bracketing nedir nasıl yapılır, fotoğraf düzenleme gibi birçok konuyu içeren fotoğraf günleri devam ediyor.

Eğitim süresince Şehmus Kizilaslan basın fotoğrafçılığı, Hasan Akcay sanat ve etik avukat Ali Düzdemir de telif hakları konularında sunum ve söyleyiş yaptı. Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, ön yargılardan uzak sadece fotoğraf paydasında bir araya gelen üyelerden oluşan derneğin, imkanları dahilinde ücretsiz hizmetlerine ve gönüllü çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Kılıçoğlu, “Karacadağ Kalkınma Ajansı ile iş birliği içinde ileri düzey fotoğraf eğitimleri ile çekilen fotoğrafların nitelik olarak daha çok gelişmesini hedefliyoruz. Fotoğraf sanatına olan ilgi ve talebin artması, mobil aygıtların nitelikli özelliklerinin fotoğrafçılıktaki kuralları değiştirmesi, hızla yaygınlaşan sosyal ağların fotoğraf üretimini artırması bir yandan görsel üretimi arttırırken bir yanda da görüntü kirliliği oluşmasına sebep oluyor. Bu tür eğitimler ile daha güçlü fotoğraflar üretilecek” dedi.

Avukat Ali Düzdemir ise gelişi güzel çekilen bir fotoğrafın daha sonrasında hukuki cezalar alacakları bir sürecin başlamasına sebebiyet verebileceğini, bundan dolayı hukuki haklar ve karşılaşılacak cezai işlemler hakkında yapılacak bu eğitimin çok faydalı olacağını söyledi.

Yıllaradır bölgede basın muhabirliği yapan Şeyhmus Kızılaslan da bir hobi olarak değil de meslek olarak fotoğrafçılığı seçecek olanların bu işin zorluklarını ve çekim süreçlerini öğrenecek olmasının çok faydalı olacağını bu eğitim ile özellikle gençlerin ufkunun açılacağını kaydetti.

Fotoğraf eğitim günlerinin yarın da süreceği öğrenildi.