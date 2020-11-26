Diyarbakır fuarcılığı TOBB Fuarcılık Meclisinde yer aldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Velat Ektirici, TOBB Fuarcılık Meclisine seçildi. Ayrıca Kaya ve Ektirici TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Kuruluna da seçildi. Kaya ve Ektirici, TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Kurulunda, Türkiye'de Fuarcılık Sektörünün STK'larla olan ilişkilerinin geliştirilmesi, yeni işbirliklerinin sağlanması ve mevcut sorunların yeni bir bakış açısıyla çözülmesine katkı sunacak. TOBB Türkiye Fuarcılık Meclis Başkanlığına DİFAŞ'ın danışmanlığını da yürüten ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz oy birliğiyle yeniden seçildi.