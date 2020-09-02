İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır Futbol Kulübü İdari Menajeri belli oldu

TFF 3.

Lig 1. Grup takımlarından Diyarbakır Futbol Kulübünün İdari Genel Menajerlik görevine Orhan Sağlamcan getirildi.


Yeni sezonda iddialı bir ekip oluşturmak ve şampiyon olmak için önemli çalışmalara imza atan Diyarbakır Futbol Kulübü, teknik direktör ve futbolcu transferlerinin ardından, genel menajerlik sorununa da çözüm getirdi. Gaziantepspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un eski menajerliğini yapan Orhan Sağlamcan, Diyarbakır Futbol Kulübüyle anlaşmaya vardı.


Sağlamcan'ın takımın Bolu kampına katıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.