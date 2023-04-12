Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi eğitim faaliyetlerine başladı

Merkez bünyesinde Birleşmiş Milletler ve Sabancı Vakfı iş birliğinde yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi çerçevesinde ilk eğitim programı başlatıldı. Merkez çalışmaları hakkında bilgi veren Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, “Öncelikle uzun dönemli eğitim programlarını başlattık. 18-29 yaş arası genç kadınlardan oluşan ilk grup eğitimimizi 20 Nisan'da başlatıyoruz. İkinci eğitim programı da Mayıs ayında başlatılacak. Deprem nedeniyle 2 aylık bir gecikmemiz oldu. Bu dönem 2 grup halinde 40 kişiye 4 aylık bir eğitim programı vereceğiz. Eğitimlerin yanında 30 yöresel yemek atölye çalışması yapılacak. Bu atölyeler hem eğitim alan kadınların, gençlerin hem de yöresel yemek yapımını deneyimlemek isteyen herkese açık olacak. 30 yöresel yemeğin geçmişten bugüne gelen yapım teknikleri ve hikayeleri o alanda kadim bilgiye sahip kişiler tarafından anlatılacak ve yemekler yapılacak” dedi.

Merkez bünyesinde yeni reçete atölyelerinin de yapılacağını belirten Tayınlamak, “Karacadağ Pirinci, Lice Domatesi, Diyarbakır Mercimeği gibi kente özgü yöresel ürünlerin kullanılacağı yeni reçeteler hazırlanacak. Bunun için uluslararası ve ulusal düzeyde farklı mutfaklar konusunda deneyim sahibi şefler ile çalışılacak” diye konuştu.

Tayınlamak, eğitim programlarının ve atölye çalışmalarının Gastro İnovasyon Merkezi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini, tüm çalışmaların duyurularının etkin bir şekilde yapılacağını sözlerine ekledi.