Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Dr. Asena atandı

Muhammed Asena, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atandı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde revizyona gitti. Görevden alınan Doç. Dr. Erkan Baysal'ın yerine Kadın Doğum ve çocuk Hastanesi ek binasında Koordinatör Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Muhammed Asena Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine başhekim olarak atandı.