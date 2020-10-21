İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Dr. Asena atandı

Daha önce Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binasında Koordinatör Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr.

Muhammed Asena, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atandı.


Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde revizyona gitti. Görevden alınan Doç. Dr. Erkan Baysal'ın yerine Kadın Doğum ve çocuk Hastanesi ek binasında Koordinatör Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Muhammed Asena Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine başhekim olarak atandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.