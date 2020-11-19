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Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu Dicle ve Hani'de incelemelerde bulundu

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, beraberindeki heyetle birlikte Dicle ile Hani ilçelerinde yapılan ve yapımına devam edilen spor tesislerinde incelemelerde bulundu.


Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Dicle'de bulunan spor tesislerini gezerek incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'ya Gençlik ve Hizmetlerden Sorumlu İl Şube Müdürü Mehmet Hanefi Altınboğa, Yatırım ve İnşaat İl Şube Müdürü Hüseyin Dayan, Gençlik ve Spor Dicle İlçe Müdürü Yücel Mavidemir ve çok sayıda kurum personeli eşlik etti. Dicle ilçesindeki temaslarından sonra Hani'ye geçen Uslu, buradaki spor tesislerini de gezerek incelemelerde bulundu. Uslu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra Diyarbakır'a döndü.

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