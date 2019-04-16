Diyarbakır halkı Nesibe Aydın Bilim Şenliği'nde buluştu

Akademik alanda gösterdiği başarıların yanında bilim, sanat ve spor alanlarında da üst düzey başarılar elde eden Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Diyarbakır Kent Meydanı'nda düzenlediği ve yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı STEM Fest etkinliği ile bilimsel çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe STEM & Maker Lab iş birliği ile 3-18 yaş aralığındaki bireylere yönelik olarak ‘haydi sen de üret' sloganıyla düzenlenen bilim festivalinde birbirinden eğitici ve eğlenceli 37 atölye çalışması yer aldı. DNA gözlemleri ve robot yapımı gibi atölyelerde bilimsel çalışmalar yapan öğrenciler, ebru sanatı ve ahşap atölyelerinde de sanatsal etkinlikleri keşfetti. Atölye çalışmaları 7'den 70'e tüm katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertem Gökçe ile birlikte festivalin açılış konuşmasını yapan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın, bu yıl ilkini düzenledikleri, bundan sonraki senelerde geleneksel hale gelecek olan STEM Fest etkinliğini, Diyarbakırlı öğrencileri ve aileleriyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aydın, “Festivalin düzenlenmesinde büyük katkıları olan STEM & Makers Fest/Expo Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı'ya, Nesibe Aydın Diyarbakır Okulları kurucusu Aziz Adıgüzel'e ve atölye çalışmalarını yürüten bilin insanlarına teşekkür ediyorum. Nesibe Aydın Diyarbakır Okulları olarak, 1 ay içinde açılacak olan kampüsümüzde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimi için bilimin, sanatın ve sporun her zaman destekçisi olacağız” dedi.

Bin kişilik deneyimli öğretmen kadrosu ile Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır okullarında yaklaşık 6 bin öğrenciye eğitim veren Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, 21 Nisan'da Gaziantep, 27 Nisan'da Konya ve 17 Mayıs'ta Ankara'da düzenleyeceği STEM Fest etkinlikleri ile bilimsel çalışmalarına devam edecek.