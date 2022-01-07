Diyarbakır Havalimanı 2021 yılında 1 milyon 360 bin yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Havalimanı'nın son 1 yıla ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, 2021 yılında 1 milyon 360 bin yolcuya hizmet verildi.

DHMİ'den yapılan açıklamada, Diyarbakır Havalimanında aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 112 bin 576, dış hat yolcu trafiği 2 bin 617 oldu. Böylece, aralık ayında toplam 115 bin 193 yolcuya hizmet verildiği bildirildi. Aralık ayında, Diyarbakır Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 747, dış hatlarda 30 olmak üzere toplamda 777'ye ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 879 ton olduğu belirtildi. Açıklamada, son 1 yılda 1 milyon 360 bin 174 yolcu, 9 bin 69 uçak, yük trafiği ise 12 bin 725 ton olarak gerçekleştiği aktarıldı.