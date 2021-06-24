Diyarbakır Havalimanı açılıyor

Milli Savunma ve Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda artan sivil ve askerî uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021'de tüm uçuşlara kapatılan ana pistteki çalışmalar, planladığı gibi 30 günde bitirildi. Daha önce duyurulduğu gibi sivil uçuşlar 25 Haziran 2021'de başlıyor. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çalışmaların hedeflenen süre içerisinde bitirilmesi için destek veren Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.