Diyarbakır havalimanında nefes kesen anlar: Film sahnesini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi

Tatbikatta senaryo gereği psikolojik sorunlar yaşayan şahıs daha önce düşündüğü ama yerine getirmeye cesaret edemediği uçak kaçırma ve ünlü olma hayallerini izlediği "Kızıl gökler" filminden etkilenerek gerçekleştirmeye karar verir. Küçük kardeşine "Yarın bütün haberlerde beni göreceksiniz. Ağabeyiniz çok ünlü olacak" deyip ona sıkıca sarılıp, evden ayrılan ve Diyarbakır havalimanı iç hatlar terminaline gelen şahıs birinci arama noktasında geçmeye çalışırken görevli memurun dikkatini çekiyor. Şahsın elinde 1litrelik kola şişesi ve tedirgin şekilde birinci arama noktasından geçerek check'in işlemlerini tamamladıktan sonra ikinci arama noktasına yöneliyor.

Ama hiç beklemediği ve hesaplayamadığı bir durumla karşılaşıyor. Güvenlik görevlileri oradan sıvı geçiremeyeceğini söylüyor ve bunu duyan şahıs paniklemeye başlıyor. Polis memurunun ona yönelmesiyle daha da panikleyen şahıs koşuşturmaya başlarken bütün dikkati üstüne çekiyor. Çevredekilerin ona baktığını gören şahıs, elindeki kola şişesini yere atarak kaçınca devlet hava meydanı güvenliği ve emniyet personeli güvenlik prosedürlerini uygulamaya koyarak ortaya çıkan kötü kokuyla tatbikat başlattı. Güvenlik güçlerinin şahsa müdahalesi sonucu şahıs etkisiz hale getirilirken, Diyarbakır AFAD ekiplerince de Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı atılan tehlikeli maddeye müdahalede bulundu.

Tatbikata Diyarbakır il AFAD müdürlüğüne bağlı 1 KBRN ( Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) dekontaminasyon kamyonu, 1 hafif arama kurtarma aracı, 2 havaalanı itfaiye aracı, 1 personel taşıma aracı, 1 ambulans ile AFAD'tan 38, devlet hava meydanından 50, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden 20, özel güvenlik personellerinden 30, hava kurtarma ve yangınla mücadeleden 30 memur ile sağlık personelleri katıldı.

Güvenlik önlemleri artırılıp havalimanında başka KBRN tehditleri olup olmadığına ilişkin ölçüm ve incelemeler yapılarak, tehdidin ortadan kalkması üzerine durum normale döndü. 168 kişi tarafından gerçekleştirilen ve film sahnesini aratmayan tatbikat başarıyla sonuçlandı.