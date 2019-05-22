Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından dronelu trafik denetimi

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yenişehir ilçe Jandarma Trafik Denetleme ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, bin 765 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 68 araca toplam 24 bin 407 Türk Lirası idari para cezası uygulandı ve 12 araç trafikten men edildi.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde oluşturduğu trafik kontrol noktasında drone ile denetim yaptı. Havadan yapılan denetimlerde drone ile hız limitini aştığı, kırmızı ışıkta geçtiği, kemer takmadığı ve telefon ile konuştuğu saptanan araçlar durduruldu ve sürücülerine cezai işlem uygulandı.

12 araç trafikten men edildi

Denetime ilişkin yapılan açıklamada, "Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılarak sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi maksadıyla, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında jandarma trafik timlerince drone ile havadan trafik denetimi icra edilmiştir. İcra edilen denetim faaliyeti sonucunda, bin 765 araç kontrol edilmiş, trafik kurallarını ihlal eden 68 araca toplam 24 bin 407 Türk Lirası trafik idari para cezası uygulanmış ve 12 araç trafikten men edilmiştir.zu Trafik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve bütün vatandaşlarımızın karayollarında güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla, trafik denetim faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir” denildi.