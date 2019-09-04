Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer, 2019-2020 faaliyet raporunu açıkladı

Dr. Feysel Taşçıer, 2019-2020 eğitim öğretim yılı faaliyet raporunu açıkladı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıya Dr. Feysel Taşçıer, müdür yardımcıları, yöneticiler ve basın mensupları katıldı. Toplantıda Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2019-2020 faaliyet raporu açıklandı. 5 başlık altında açıklanan raporda, akademik durum, insan kaynakları, destekleme ve yetiştirme kursları düzenlemesi, meslek ve teknik okulların üretim kabiliyeti hayata geçirilmesi ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı projeleri başlıkları yer aldı.

Toplantıda konuşan Doç. Dr. Taşçıer, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kent genelinde bulunan bütün okul müdürleri ile beraber çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, "LGS eylem planında, özellikle hafta sonu kurslarımızın okullarımızda müdürlerimizin kontrolü ve şube müdürlerimizin denetimi ile çok sıkı takip edeceğiz. İlde 20 yöneticimizin her birine 20 okulu zimmetliyoruz, hazırladığımız rehberlik ve izlenimi yönetmesi doğrultusunda raporlayacak. Yöneticilerimiz baskın türü olmayıp denetlemenin sağlıklı olması için ve ortamında daha sağlıklı denetlememiz için bunu yapacağız. Habersiz öğretimin olduğu günlerde gidecek, okulların öğretmen odasından lavabolarına kadar denetimler titizlikle yapılacak. İlimiz Avrupa Birliğinin desteklediği çeşitli projelerde son derece geri. Diyarbakır valimizin talimatı ve desteği ile üniversite iş birliği ile ilk defa ilimizde bilim fuarına ev sahipliğini yapmak istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek Diyarbakır için, proje eksenli fuarlar, festivaller ve yarışmalara Diyarbakır'ın ev sahipliği yapmasını istiyoruz" dedi.

Taşçıer daha sonra okullardaki sıkıntılardan bahsederek çözüm üreteceklerini aktardı.

Program daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.