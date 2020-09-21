İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Tekin, korona virüse yakalandı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr.

Cihan Tekin'in korona virüs testi pozitif çıktı.


Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'a atanan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, halsizlik ve baş ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Tekin'e yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Dünden itibaren evde karantinaya giren Dr. Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Her yerde en güzel korunma yöntemi olarak maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyendir. Korona virüs testimin pozitif olduğunu öğrendim. Dünden beri evde karantinadayım. Herhangi bir olumsuz durum şu an için yok. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.