Diyarbakır ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı

Diyarbakır'ın Silvan ve Dicle ilçesinde her yer beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oldu.

Uzun aradan sonra Diyarbakır'ın ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı her yeri beyaz örtüyle kapladı. Dicle ve Silvan ilçesinde vatandaşlar beyaz örtüyle uyanırken, yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oldu. Silvan'da karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi başladı. Güne karla uyanan vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı. Uzun zamandır kar yağmaması kuraklık endişesiyle birlikte şehirde grip hastalığında artış yaşanmasına neden olmuştu.

Öte yandan, kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımı etkiledi. Muş - Kulp İl Yolu, 23 - 36 kilometreleri arası yoğun kar yağışı sebebiyle taşıt trafiğine kapatıldığı bilgisi verildi.