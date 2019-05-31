Diyarbakır itfaiyesinden boğulmalara karşı uyarı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yaz aylarının gelmesiyle yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dicle Nehri kenarındaki yerleşim yerlerinde ‘Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelaları asan itfaiye ekipleri, ayrıca vatandaşlarla birebir görüşerek de uyarılarda bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İbrahim Hakkı Bilici, "Bölgemizde en çok boğulma vakalarının görüldüğü yerlerde yaşanan olayların büyük çoğunluğu insanların dikkatsizliği ve yapılan uyarılara aldırmaması sonucu gerçekleşiyor. Hava sıcaklıklarının artarak bunaltıcı noktaya ulaşması sebebiyle yaşayan insanlar denizlere, kırsalda yaşayanları ise barajlara, göletlere veya sulama kanallarına akın ediyor. Ancak serinlemek isterken dikkate alınmayan uyarılar ve bilinçsizce yapılan hareketler boğulmalara neden oluyor. Yapılan istatistiklere göre boğulma vakalarının yüzde 95'i tedbirsizlik ve bilinçsizlik nedeniyle meydana geliyor. Bunun yanı sıra en büyük boğulma olayları da çevresindekilere hava atmaya çalışan kişilerin başına geliyor. Türkiye'de en çok boğulma vakalarının görüldüğü Karadeniz'de insanların yapılan uyarıları dikkate almaması sonucu boğulma olayları meydana geliyor" dedi.

Boğulmalara karşı 12 kural uyarısı

Boğulmaları önlemek için vatandaşlara 12 altın kuralı hatırlatan Bilici, vatandaşlara bilmedikleri bir yerde tek başlarına yüzmemesi, dibini görmedikleri bir suya tepe üstü dalmamaları, iyi bir yüzücü olduklarını ispatlamaya çalışmamaları gerektiğini yineledi. Suda tehlikeli hareketlerde bulunulmamasına ve uzaklara açılmaktan kaçınılması gerektiğine vurgu yapan Bilici, "Deniz yatağı ve deniz simidi gibi içi hava doldurulmuş yüzücülere güvenmeyin, kendinizi denizin kucağına bırakmayın. Çünkü farkında olmadan rüzgar ve akıntı, plastik yatağı veya botu açığa sürükleyebilir, tek başınıza yüzerken sürat motorlarına dikkat edin, tekne kullanıyorsanız cankurtaran yeleği giyin, şaka niyetiyle de olsa hiç kimseyi habersiz suya itmeyin, su ile arasındaki ısı farkı çoğu zaman fenalaşmanıza ve paniğe kapılarak boğulmanıza sebep olabileceği için suya birden dalmayın, yüzerken küçük çapta da olsa fenalık hissettiğiniz an sudan çıkın, sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin, boğulmak üzere olan ve çırpınan birini gördüğünüz zaman bu konuda tecrübeniz yoksa kurtarmak için gitmeyin. Zira boğulmak üzere olan kişi can havliyle size tutunmaya çalışacak ve sizin de kendisi ile birlikte boğulmanıza sebep olabilecektir” diye konuştu.