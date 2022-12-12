Diyarbakır kadın basketbol takımı kendi sahasında güldü

Baştan sona yüksek tempolu oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 29-23 Mardin Gençlerbirliği üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda tempoyu arttıran Diyarbakır Basketbol takımı kontrolü Mardin Gençlerbirliğinin elinden alıp mücadeleyi 68-51 kazandı.

Diyarbakır Basketbol adına Nazlıcan Yalçındağ, 20 sayı, 17 ribaund, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile maça damgasını vuran isimlerden oldu. Bu sonuçla Diyarbakır Basketbol 3. maçında 2. galibiyetini aldı.

Ciddi bir seyirci desteği bulunan Diyarbakır Basketbol Kulübü, istediği sonucu kendi sahasında almayı başardı. Mücadeleyi takip edenler arasında Diyarbakır Basketbol Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Özdemir, Diyarbakır Basketbol Spor Kulübü Baş Antrenörü Süleyman Tölük, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu, Elazığlı iş adamı Sertaç Karabulut ve çok sayıda seyirci katıldı.