Diyarbakır Kahveciler Odasından oyun yasağının kaldırılması talebi

Oyun oynanmadığı için esnafımız zor durumdadır. Korona virüs en çok bizleri etkiledi. Biz kahveci ve çaycıları adeta bitirdi” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle faaliyetleri geçici süreliğine askıya alınan işletmeler, 1 Haziran'da normalleşme süreciyle birlikte oyun yasağı konularak tekrar hizmete açılmıştı. Diyarbakır Kahveciler ve Çaycılar Odası Başkanı Abdurrahman Kavut, korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerde uygulanan oyun yasağının kaldırılması çağrısında bulundu. Diyarbakır'da bin 200'e yakın üyelerinin bulunduğunu, kayıtsız üyenin ise bin 500'den fazla olduğunu belirten Kavut, “Korona virüs en çok bizleri etkiledi. Biz kahveci ve çaycıları adeta bitirdi. Pandemi süreci ve sonrasında esnafımız ekonomik sıkıntı yaşıyor. İş yerleri kapanan esnaflarımızın birikmiş kredi, kira, vergi, elektrik ve SGK prim borçları nedeniyle ekonomik olarak oldukça zor bir döneme girdik ve esnaf arkadaşlar kepenkleri komple kapatma durumuna bile geçiriyoruz” dedi.

“Oyun yasağının bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz”

1 Haziran tarihinde kahvehane ve kıraathanelerin açıldığını hatırlatan Kavut, ''Oyun oynatılmadığı için müşteri gelmemektedir. Doğal olarak iş yerlerimiz günlük masraflarını dahil çıkaramamaktadırlar. Cumhurbaşkanımızın bize bu konuda yardımcı olacağınıza canı gönülden inanıyoruz. Normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde kahvehane, kıraathane ve kafelerin de gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması kaydıyla tamamen normalleşmesini istiyoruz ve oyun yasağının bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.