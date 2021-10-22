Diyarbakır kış aylarında 1 milyon 200 bin çiçekle renklenecek

Büyükşehir Belediyesi, seralarında ürettiği ve daha ucuza mal ettiği mevsimlik çiçeklerle kenti rengarenk süslemeye devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, kentin park, refüj ve kavşaklarında yürüttüğü peyzaj çalışmaları kapsamında kışlık mevsimlik çiçek üretimine başladı. Üretimlerin tümünü kendi seralarında yaparak daha ucuza mal eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Başkanlığı, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte 600 bin sarı, beyaz, kırmızı ve mor renklerde menekşe, 600 bin süs lahanası ve 200 bin gelincik çiçeğini kentin belirlenen noktalarına dikecek.

Çiçek dikiminden önce belirlenen yerlerde su tesisatı bakım- onarımını gerçekleştirecek ekipler, alt yapı çalışması dışında toprak ihtiyacı bulunan alanlara toprak takviyesi yapacak. Altyapı eksikliklerin giderilmesinin ardından refüj ve kavşaklarda kışlık mevsimlik çiçek dikimine başlayacak.