Diyarbakır kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

Kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kenttin turizm merkezi olan Sur ilçesinde de sessizlik hakimken şehrin en işlek noktaları boş kaldı. Güvenlik güçleri araçları tek tek kontrol edip vatandaşları uyarırken, kısıtlama kapsamı dışında tutulan vatandaşların işlerine gitmek için sokağa çıktığı görüldü.