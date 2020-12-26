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Diyarbakır kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü

Türkiye genelinde dün akşam saat 21.

00 itibari ile başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Diyarbakır sessizliğe büründü. Polis ekipleri, denetimlerini sürdürdü.


Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi saat 05.00'da sona erecek. Dün akşam saat 21.00'da başlayan kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamanın başladığı saat itibariyle Diyarbakır'da da sokaklar boş kalırken güvenlik güçleri uygulamalarını sürdürdü. Polis ekipleri, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

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