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Diyarbakır Kocaköy Gençlikspor saha istiyor

Diyarbakır Kocaköy Gençlik ve Spor Kulübü, ilçeye maçlarını oynayacağı futbol sahası yapılmasını istiyor.


Kocaköy Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Necati Yiğit, maçların yapılacağı sahalarının olmadığını söyledi. Yiğit, “Sahamız olmadığı için tüm maçlarımızı başka yerlerde oynadık. Büyük zorluklar ve sorunlar yaşadık. Buna rağmen başarılı olduk ve Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'ne yükseldik. Bu ligden de play-offa kalmayı garantiledik. Yani kısa sürede önemli başarılara imza attık. Gelecek sezon için saha sorunumuzun giderilmesini istiyoruz. Bu nedenle ilçe yetkililerimiz başta olmak üzere Kocaköy gençliği adına ilçemize futbol sahası yapılmasını istiyoruz” dedi.

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