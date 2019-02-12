Diyarbakır kültürünü fotoğraflarla tanıtıyor

Diyarbakır'da 5 yıl önce hobi olarak başladığı fotoğrafçılığı meslek haline getiren Mehmet Sümer, amacının Diyarbakır kültürünü fotoğraflarla tanıtmak olduğunu söyledi.

Fotoğrafçılığa küçük yaşlardan beri sürekli bir merakı olduğunu belirten Sümer, yaşadığı coğrafyadan etkilendiğini ve fotoğraflarının büyük çoğunluğunu kırsal yaşamın oluşturduğunu kaydetti. Kültürlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu kaydeden Sümer, "2013 yılından beri fotoğraf çekimi yapıyorum. Fotoğraf çekmemin asıl nedeni Diyarbakır kültürünü gelecek nesillere taşımak. Zamanla kılık kıyafet, gelenek göreneklerimizin hepsi teknolojiyle kaybediyoruz. Fotoğraf, gelecek nesillere bu kültürleri aktarmamızı sağlayacak. İlk önce cep telefonu ile fotoğraflar çektim. Ondan sonra küçük bir makine aldım ve bu geliştikçe araştırarak iyi bir kameraya sahip olmam gerektiğini düşündüm. Bu şekilde daha güzel fotoğraflar elde ettim. Sürekli Karacadağ yaşantısını çekmeye çalıştım. Fotoğraflarımda genellikle kırsal yaşamdan fotoğraflar var. Aynı zamanda Diyarbakır'ımızın da tarihi mekanları, Mardin, Gaziantep, Bingöl'den fotoğraflarımız var. Kırsal yaşamdan çektiğim fotoğraflar sayesinde başarılar elde ettim. Türkiye'de dereceye giren fotoğraflarım oldu. Bu şekilde önümüzdeki yarışmalara fotoğraf göndermeye devam edeceğim. Fotoğrafçılığa başladığım 5 yıl öncesinden bugüne tamamen kendi çabalarımla geldim. Kurum ve kuruluşlara başvuru yaptım fakat bir destek göremedim. Keşke alabilseydik. Bu sadece kendi adıma bir destek olmazdı Diyarbakır kültürünü tanıtma amacına da bir destek olurdu" dedi.