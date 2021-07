Diyarbakır Kurban Bayramı'na hazır

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzur içinde geçirmelerini sağlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda yapacağı çalışmaların planlamasını yaparken, aynı zamanda Diyarbakırlıların kurban ibadetini sağlıklı ve steril bir ortamda gerçekleştirebilmesini sağlamak amacıyla kurban kesim ve satış yerlerini de belirledi.

Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Kurban satış yerleri; Sur'da Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, Çarıklı Mahallesi'nde besi çiftlikleri, Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi'nde yer alan Kömür Tevzi Sahası Çevresi, Bağlar'da Yeniköy Mezarlığı karşısı, Kayapınar ilçesinde ise Şehir Stadyumu karşısı ve İMKB Lisesi altı olarak belirlendi. Kurban kesim yerleri ise Sur ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, Kamer Et Kombinası ve Güler Et Kombinası, Kayapınar'da Şehir Stadyumu 1 nolu giriş otopark alanı ve Emniyet Lojmanları, Bağlar ilçesinde Beymir Et Kombinası ve 8. Anajet Üssü oto yıkama yeri, Yenişehir'de Aziziye Mahallesi TOKİ sabit semt pazarı, Üçkuyular sabit semt pazarı ve Kurdoğlu Lojmanları olarak belirlendi.

Kurban satış ve kesim yerleri denetlenecek

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı'ndan önce kentteki tüm mezarlıkların bakım-onarımını gerçekleştirecek. Ayrıca vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için denetimlerine devam edecek. Olası kurban kaçışlarına karşı ekipler, görevlendirecek olan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kurban kesim ve satış yerlerinin hijyen durumunu denetlemek için veteriner hekim görevlendirecek. Aynı zamanda kurban kesim ve satış yerleri haşerelere karşı ilaçlanacak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kurban kesim ile satış yerlerinin temizliğini üstlenecek ve alanlara çöp konteynırları yerleştirecek. Zabıta Daire Başkanlığı, belirlenen hayvan satış ve kesim yerlerinde bayram süresince görevli bulunduracak. Özellikle belirlenen alanlar dışında kurban kesim ve satışların önüne geçmek için denetimler gerçekleştirecek.

Mezarlıklar temizlenecek, caddeler yıkanacak

Kurban Bayramı'nda kentteki mezarlıklarda temizlik çalışması yürüterek vatandaşların rahat şekilde ziyaretlerini sağlayacak olan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, bayramda ve öncesinde yoğun olarak kullanılan caddeleri deterjanlı tazyikli su ile yıkayacak. Bayram arifesi ve bayramın 1. günü, Yeniköy, Mardinkapı, Şehitlik, Alipınar ve diğer mezarlıklarda seyyar satıcılara ve dilencilere karşı tedbirler alacak olan Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için trafik zabıtası görevlendirecek. Zabıta Daire Başkanlığı, maytap satışlarını engellemek için iş yerlerini denetleyecek. DİSKİ, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlıkları, kurban kesim ve satış yerlerinde ihtiyaç duyulması durumunda altyapı çalışmalarını üstlenecek.