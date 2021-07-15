Diyarbakır Kurşunlu Meydanı 15 Temmuz etkinlikleri için hazır

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ilk defa yapılacağı Kurşunlu Camisi meydanındaki hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde yapılan çalışmalar kapsamından hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanların anısına 249 fidanın dikimi yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı milletin kahramanca bir mücadeleyle elde ettiği zaferin beşinci yılında Diyarbakır Valilik öncülüğünde büyükşehir ve ilçe belediyelerinin desteğiyle kentteki ilk Osmanlı eseri olan Kurşunlu Cami meydanını etkinlikler için hazırlandı.

Milletin zaferi yürüyüş ile anılacak

Fotoğraf sergisinin açılışının ardından milletin zaferine vurgu yapılması amacıyla saat 19:00'da Keçi Burcu'ndan Kurşunlu Camii önüne yürüyüş gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, sinevizyon gösterimi, tiyatro, şiir dinletisi, ilahi konserleri ve dengbej divanının kurulacağı meydanda hazırlıklarını tamamladı.

Bağımsızlığın sembolü olan bayraklarla süslenen meydanda, kamu ve sivil toplum kuruluşları için stantlar oluşturuldu. 50 stantın kurulduğu alanda kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşlara Diyarbakır çöreği, yemek, su, ayran, simit, çay, lokum, şeker, limonata, meyve suyu ve kek ikramları yapılacak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Keçi Burcu'ndan Kurşunlu Camisine yapılacak yürüyüşün ardından Kurşunlu Camii Meydanı'na 2 fidan dikecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kent merkezinde yer alan camilerin bahçelerine, darbe girişimi günü şehit düşen kahramanların anısına 249 fidanın dikimi yaptı.