İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır, Mart ortasında beyaza büründü

Diyarbakır’da dün gece kısa süreliğine etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde her yeri beyaza bürüdü.

Diyarbakır'da dün gece kısa süreliğine etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde her yeri beyaza bürüdü.


Mart ayının ortalarını bitirmesine rağmen Diyarbakır'da soğuk havalar etkisini sürdürürken, aralıklı yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimi bir kez daha gerçek oldu. Hafta boyunca yurt genelinde yer yer kara dönüşen yağışlı hava, Güneydoğu Anadolu illerinde de etkisini hissettirmeye başladı.


Diyarbakır'da günlerdir aralıklı süren karla karışık yağış, dün gece yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Mart ayının bitmesine rağmen kenti etkisinin altına alması vatandaşları şaşırtırken, kısa sürede araçlar beyaz örtüyle kaplandı.


Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri söz konusu kar yağışlarının kentin kuzey doğusunda bulunan yüksek kesimlerde etkili olacağını ve şehir merkezinde ise ara ara kar geçişleri olacağını bildirdi.

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