İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır' masa tenisi turnuvası sona erdi

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen masa tenisi Turnuvası sona erdi.

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen masa tenisi Turnuvası sona erdi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen masa tenisi turnuvası sona erdi. Talaytepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve yıldızlar ile küçükler kategorisinde düzenlenen masa tenisi turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. 3 kategoriden 50 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.


İlkinin gerçekleştirildiği turnuvada çocukları sporla buluşturmak, spora teşvik etmek ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amaçlanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Talaytepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuva, dereceye giren takımlara madalyalarının verilmesi ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.