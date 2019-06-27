Diyarbakır Mektebim Okulları bütünsel eğitim ile gençleri geleceğe hazırlıyor

Yaklaşık 5 yıl önce Maarif Okulları olarak kurulan Mektebim Okulları, Diyarbakır'da eğitim kalitesini üst sıralara taşımaya devam ediyor. Mektebim Okulları olarak tecrübeli ve profesyonel bir kadro ile eğitim verdiklerini belirten Mektebim Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Recep Kepenek, Mektebim Okulları'nın Türkiye'nin yarınlarına emanet bırakacağı birçok çocuğun sorumluluğunu taşıyan, yaşadığı yüzyılın tüm gerekliliğine eğitim ve öğretim yaklaşımı uygulayan bir okul olduğunu söyledi. Kepenek, “Mektebim Okulları, anaokul, ilkokul ve ortaokul olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılında Maarif Okulları olarak kurulmuştur. Gerek dünyada gerek ülkemizde yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen Mektebim Okulları tecrübeli kadrosuyla ve en önemlisi velilerimizden aldığımız güçle 2018 yılında fen ve Anadolu lisesini açarak, iki kampüste toplam 1200 öğrencisi olan, Diyarbakır'ın en büyük özel eğitim kurumu haline gelmiştir. Anaokulundan aldığımız öğrencileri lise sonuna kadar, 13 yıl boyunca bütünsel eğitim modeli ile üniversiteye hazırlıyoruz. Yükseköğretimden bir önceki basamak olan lise eğitiminin gerek üniversite eğitimine hazırlık gerekse yaşam becerilerinin kazanılması sürecinde oldukça kritik bir dönem olduğunun bilincindeyiz. Mektebim Fen ve Anadolu Lisesi, 21. yüzyıl becerilerine sahip, analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen ve bilgiler arasında transfer yapabilen, yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan ve evrensel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Okulumuz fen ve dil laboratuvarları, teknoloji destekli sınıfları, kütüphane çalışmaları, doğru ve etkili bir rehberlik anlayışı, öğrenci ve velisiyle etkin bir işbirliği kuran öğrenci koçluğu çalışmalarıyla, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun bir eğitim vererek, onların dershaneye ve özel derse ihtiyaç duymadan başarıya ulaşmalarını sağlamaktayız. Mektebim Fen ve Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını değil aynı zamanda, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden de azami ölçüde yararlanmalarını sağlıyoruz. 22 bin metrekare alan içerisinde sosyal kulüp çalışmalarını yapabilecekleri, yüzme havuzu, basketbol sahası, halı saha ve tenis kortu ile vakitlerini değerlendirebilecekleri güvenli ve ferah bir kampüse sahibiz” dedi.