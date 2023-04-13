İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır merkezli 10 ilde PKK-KCK operasyon: 16 gözaltı

Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen PKK-KCK operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.


Valilikten yapılana açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 11 Nisan tarihinde Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şırnak, Batman, Mardin, Muş, Ağrı ve Şanlıurfa illeri olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı olarak operasyon icra edildi.


İcra edilen operasyonda, “PKK-KCK terör örgütüne üye olmak” suçunu işledikleri tespit edilen, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.


Şüpheliler hakkında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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