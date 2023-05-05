Diyarbakır merkezli 23 ilde DEAŞ operasyonu: 74 gözaltı

Diyarbakır merkezli DEAŞ'e yönelik 23 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 92 şüpheliden 74'u şafak operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgilere göre, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, MİT, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Dair Başkanlığı ile ortaklaşma yapıldı.

Çalışmalarda DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de “ahlak ve sünnet dergisi” adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu, bu yapılanmanın örgütün Şam vilayetine bağlı olarak Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Mali, Sudan, Cezayir ve Libya ülkelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Bahse konu yapılan ve Türkiye'de taban kazanma faaliyetleri kapsamında tebliğ davet çalışmaları yaptıkları, yapılan propaganda çalışmaları sırasında cihad grubu oluşturdukları, bahse konu grubun silah, askeri eğitimlerini Gürcistan'da aldıkları, silahlı eğitim alan mensupların çatışma bölgelerine gönderilerek faaliyette bulundukları tespit edildi.

Suriye ve Gürcistan'da bulunan örgüt mensuplarına aktarılmak üzere finans desteği sağladıkları yönünde elde edilen bilgilere istinaden yapılan çalışmalarda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 92 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Dosya kapsamında şüpheliler yakalanarak suç ve suç unsurlarına elde edilmesine yönelik arama yapılması için Diyarbakır merkezli 23 ilde 92 şüphelini yakalanmasına, ahlak ve sünnet dergisinin Diyarbakır, Yalova, Muş ve Adana'da bulunan temsilciliklerinde arama yapılmasına yönelik 123 adreste bugün saat 05.30'da yapılan eş zamanlı operasyonda 74 şüpheli yakalandı.

Söz konusu operasyonlarda çok sayıda örgütsel materyal ve belge, çok sayıda silah ve bunlara ait mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemleri devam ederken, çalışmalar sürüyor.