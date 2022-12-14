Diyarbakır merkezli 3 ilde yapılan 'Limit operasyonunda' 6 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya'da 'Limitsiz kazanç' vaadiyle aralarında kadınların da olduğu 8 dolandırıcıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay süren teknik takip ve dinleme sonucu 5 milyon vurgun yapan ve 17 ayrı eylemleri gerçekleşen 8 zanlıya yönelik 11 Aralık'ta Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Limit operasyonunda 'Ponzi yöntemiyle' dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda cep telefonları, hard diskler, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti.