Diyarbakır merkezli terör operasyonunda iki yönetici tutuklandı

Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Hayrettin Altun tutuklandı.

23 Aralık'ta, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan ve aralarında Bayındır'ın da bulunduğu 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Altun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

13 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. Güvenlik güçlerince şüphelilerin ev, iş yerleri ve parti binalarında yapılan aramalarda bazı delillere incelenmek üzere el konulmuştu.