Diyarbakır Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na hazır

Yarışmalar ve yemek atölyeleriyle renklenecek fuarın 16 Kasım salı günü tulum, kemençe ve halk oyunları eşliğinde kapılarını ziyaretçilere açacağı öğrenilirken, DTSO tarafından kurulacak olan sahne mutfağı ve tadım atölyelerinde 5 gün boyunca Diyarbakır'ın tescilli yöresel lezzetleri ve Anadolu mutfağının birbirinden lezzetli yöresel ürünleri sergilenecek. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, “Bölgenin gastronomi turizmine önemli katkılar sunacağına inandığımız ve Rize'den Aydın'a, Van'dan, Osmaniye'ye, Mersin'den Sivas'a, Kastamonu'dan Trabzon'a, Hatay'dan Kayseri'ye 55 ilin yöresel lezzetleri 5 gün boyunca Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerini sergileyecekler. Rize'nin onur konuğu olduğu bu yılki fuarda, Rize'ye ait yöresel yemekler ve tadım atölyeleri yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak” dedi.

DTSO tarafından 'Coğrafi İşaret' tescili yapılan 29 yöresel lezzet yer alacak

Alanında ünlü şefler, gurmeler, akademisyenler ve bloggerların da içinde yer alacakları yemek atölyeleri, söyleşiler ve yarışmalarla renklenecek olan fuarda, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Coğrafi İşaret' tescili yapılan 29 yöresel lezzetin yer alacağı sergi, Diyarbakır Kadayıfı Workshopu yapılacak, Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinin Workshop'u yapılacak, Rize Muhlaması'nın yapımı ve tadımı, Diyarbakır Aşçılar ve Pastacılar Derneği organizasyonu ile çeşitli kategorilerde yarışmalar, 'Gastronomide Nesilden Nesile İletişim' paneli, Mezopotamya Gastronomi Çalıştayı, Türkiye'de gastronomi söyleşisi, Akdeniz Federasyonu Havyar Sote, Levrek ve Humus Workshop'u, İranlı Şefler Sevınj Mousavı ve Amırhosseın Mousavı ile İran yöresel lezzetleri Workshopu, Batman yöresel yemekleri sinevizyon gösterimi ve söyleşisi, Coğrafi İşaretli Hakkari yemeklerinin tanıtımı ve tadımı, 2012 Dünya Pizza Şampiyonu Serhat Kara tarafından pizza yapımı ve ziyaretçilerin beğenisine sunulması, Mardin Coğrafi İşaretli Lezzetlerinin Workshop'u Van yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve tadımı ve daha birçok alanda etkinlikler yapılacağı öğrenildi.

16-21 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak fuara bu yılın onur konuğu Rize'nin yanı sıra Antalya, Şırnak, Van, Bursa ve bölge oda ve borsalarının heyet halinde ziyaret edeceği bildirildi.