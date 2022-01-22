Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğüne Küçükali atandı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın görevinden alınmasının ardından, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Murat Küçükali Diyarbakır'a atandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından görevinden alınan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın bakanlık bünyesine çekildiği öğrenildi. Arslan'ın yerine Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali atandı. Tokat'ta eğitimde yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Küçükali'nin hafta başında yeni görevine başlayacağı belirtildi.