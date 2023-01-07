Diyarbakır modanın ve hazır giyimin merkezi olma yolunda ilerliyor

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Mehmet Dalkıran, 28 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 4'üncü Olağan Genel Kurul'da başkan adayı olduğunu açıkladı.

12 Aralık 2022 tarihinde toplanan GÜNTİAD Yönetim Kurulu, 4'üncü Olağan Genel Kurul'un 28 Ocak'ta yapılması kararını aldıktan sonra mevcut Başkan Mehmet Dalkıran aday olduğunu ilk kez açıkladı. Tekstil OSB'de faaliyet gösteren SCM'de düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına yaklaşık 150 tekstilci katıldı. GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, görev yaptığı 3 yıllık süreçte yürüttükleri faaliyetleri anlattı. Tekstil İhtisas OSB'nin kurulmasıyla sektörün her geçen gün ivme kazandığını ifade eden Dalkıran, GÜNTİAD'ın da yürüttüğü çalışmalarla sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye genelinde hatırı sayılır bir noktaya geldiğini ve kurumsal bir kimlik kazandığını vurguladı.

“Diyarbakır modanın ve hazır giyimin merkezi olacak”

2022 Hazır Giyim ve Konfeksiyon Yatırım Teşvikleri Programı raporuna göre, Diyarbakır'ın 664 milyon 494 bin TL yatırımla Türkiye'de en fazla sabit yatırım çeken ikinci il olarak İstanbul'dan sonra ikinci olduğunu vurgulayan Dalkıran, yine istihdam boyutuyla 11 bin 409 kişiyle (yüzde 14.9) Ocak-Eylül ayı arasında Türkiye'de hazır giyim ve konfeksiyonda en fazla istihdam sağlayan kentin Diyarbakır olduğunu vurguladı.

“Markalarımızı fuarlarda tanıtacağız”

Dalkıran, ikinci etabın açılması; Ergani, Bismil ve Silvan'da tekstilkentlerin faaliyete geçmesiyle Diyarbakır'ın hızla modanın ve tekstilin merkezi haline geleceğini belirterek, "Yeni süreçte, yeni yüzlerle ve güçlü yönetimle sektörümüzdeki çıtayı daha fazla yukarıya çıkarmanın sözünü veriyoruz. UR-GE programlarıyla üyelerimize yeni pazarlar oluşturma konusunda gayretlerimiz devam edecek. Fuarlara güçlü katılım göstererek bölgemizdeki markalarımızı daha iyi tanıtacağız. Amacımız, kutuplaşma olmadan, dargınlıkları bir kenara bırakarak ve herkesi kucaklayarak Güneydoğu Tekstil Dernekleri Federasyonu'nun öncülüğünü yapan derneğimiz GÜNTİAD'ı ve sektörümüzü daha ileriye götürmektir" dedi.

185 üye 28 Ocak'ta sandık başına gidecek

Batman, Mardin, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta örgütlü olan GÜNTİAD'ın 185 üyesi bulunuyor. 4'üncü Olağan Genel Kurul, 28 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da Diyarbakır'da bulunan bir otelde yapılacak.