Diyarbakır Otları ve Şerbet Festivali düzenledi.

Esnaf Ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan festivalde, Diyarbakır'ın bereketli topraklarında, bahar yağmurları ile yetişen şifa ve lezzet kaynağı yöresel otlarla yapılan yemeklerin ve şerbetlerin tanıtımı ile ikramı yapıldı. Bu yıl ilki yapılan festivalde Karacadağ etekleri ve Hevsel Bahçelerinden bitkiler toplanarak yöresel lezzetlere dönüştürüldü. Esnaf Ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Salduş, Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde düzenlenen festivale ilişkin yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın çeşit çeşit otlarından yapılan yemek ve şerbet festivali düzenlediklerini söyledi. Karacadağ eteklerinden ve Hevsel Bahçelerinden 150 çeşit ot topladıklarını belirten Salduş, bu otlardan 38 çeşit yemek yaptıklarını ifade etti. Salduş, Diyarbakır otlarını hem Diyarbakırlılara hem de Türkiye'de tanıtmayı amaçladıklarını aktardı.

Kentin tarımın ilk yapıldığı yer olduğunu ve gastronomide önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Salduş, şöyle konuştu:

“Festivale yoğun bir ilgi var. İlk defa ot yemekleri festivali yapılıyor. Katılımcılardan ilk defa Diyarbakır otlarının yemeğini yiyenler var, çok memnun kalıyorlar.”

“Kırsal mutfakta çok fazla ot çeşitlerimiz var”

Dicle Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş ise festivalin şehrin zengin yemek kültürünü tanıtmayı hedeflediğini vurguladı. Ateş, şunları dile getirdi:

“Birincisini düzenlediğimiz festivalinin amacı Diyarbakır'da bulunan otların önemini insanlara anlatmak. Kırsal mutfakta çok fazla ot çeşitlerimiz var. Neredeyse her öğünde tüketilebiliyor. O yüzden bizde belediyemiz aracılığıyla bunları insanların öğrenmeleri, tatmaları için böyle bir festival yaptık. Zaten farklı otlarla hazırlanmış yemeklerimizin coğrafi işaretleri de alındı. Bu tür yemeklerimizi yapıp insanların beğenisine sunduk”.