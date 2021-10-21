Diyarbakır polisi kapkaççılara göz açtırmıyor

Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince kapkaç olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahısların tespit edilip yakalanmalarına ve olayların aydınlatılmasına yönelik kapkaç olaylarının meydana geldiği yerlere sivil ekipler yerleştirilerek alan daraltması yapılmak suretiyle çalışma yaptı.

45 KGYS, 57 iş yeri ve 32 kamera görüntüsü incelendi

Yapılan çalışmalar kapsamından son bir ay içerisinde özellikle akşam saatlerinde sokakta yalnız olan şahıslara yönelik motosikletli kapkaç olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahısların tespit edilip yakalanmaları için, olayların meydana geldiği güzergahlar üzerinde olay öncesi, olay anı ve olay sonrasına yönelik Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde bulunan 45 KGYS, 57 iş yeri ve 32 siteye ait toplamda 120 saatlik güvenlik kamera görüntülerini polis ekipleri tarafından detaylı olarak incelemeye alındı.

2 kişi tutuklandı

Yapılan incelemelerin ardından polis ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu, toplam 11 kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen suça sürüklenen çocuk H.K. isimli şahıs, şüpheli G.B. isimli şahıs ve suç eşyasını satın alan şüpheli Ş.O. isimli şahıslar kamera görüntüleri incelemesi sonrası kimlik tespiti yapılarak yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli Ş.O. isimli şahıs gerekli yasal işlemlerden sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, H.K. ve şüpheli G.B. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

1 kişi tutuklandı

Ayrıca bir başka olayda ise vatandaşların cep telefonlarını kapkaç suretiyle çalan şahıslara yönelikte gerçekleştirilen iki farlı operasyonda ise olayı gerçekleştiren suça sürüklenen çocuk A.F. isimli şahıs ve suç eşyasını satın alan şüpheli C.Ç. isimli şahıs olayı gerçekleştirdikten sonra aynı gün içerisinde yakalandı. Kapkaç suretiyle çalınan cep telefonu bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Bulunan cep telefonu müştekiye teslim edilmiştir. Olayda yakalanan Şüpheli C.Ç. gerekli yasal işlemlerinden sonra serbest bırakılırken, A.F. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

Öte yandan vatandaşların değerli eşyaları ile kişiler çantalarını kapkaç suretiyle çalan şahısların görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.