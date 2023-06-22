Diyarbakır polisinden kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı

Diyarbakır'da polis ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcıları bilgilendiriyor, broşür dağıtıyor.

Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle satıcıların mağdur olmaması için harekete geçen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde bulunan kurban satış yerlerini ziyaret etti.

"Dolandırılma uyanık ol" yazılı broşürler dağıtan ekipler, satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini dikkat çeken polis, satıcılardan dikkatli olmalarını istedi. Kurban Bayramı süresince denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.