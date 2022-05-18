Diyarbakır Radikal Okullarında coşkulu mezuniyet kutlaması

Diyarbakır'ın en güçlü eğitim kurumlarından biri olan Radikal Eğitim Kurumlarında ortaokul öğrencileri, zorlu geçen bir eğitim öğretim dönemi sonunda diplomalarını aldı. 2021-2022 mezunları heyecanla keplerini havaya fırlattı.

Özel Diyarbakır Radikal Ortaokulu öğrencilerinin mezuniyet töreni özel bir konferans alanında açık havada gerçekleşti. Mezuniyet törenine Radikal Diyarbakır Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, kurumun yöneticileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Müzik, sahne performansları, davetliler büyük bir coşku yaşadı. Kep atma töreni adeta görsel bir şölene dönüşürken, törende diplomaları verilen öğrenciler anons edilerek geçiş töreni düzenlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Lokman Yetiz, Radikal ailesi olarak bu mezuniyetin bir son olmadığını, büyük adımlara ve amaçlara bir başlangıç olmasını dilediğini kaydetti. Yetiz, “İnsan hayatında çok önemli anlar vardır. Doğmak, ilk adımı atmak, okumaya başlamak ve bugün olduğu gibi eğitimin simgelerinden olan kep giymek en önemli anlardır. Bizim için mühim olan bu anların değerini bilmektir. Doğmak ne kadar önemli ise bunun önemini ve büyüklüğünü anlamak da hayatımızın en büyük değeridir. Başta sizi büyüten ve büyük emeklerle bu seviyeye getiren anne ve babalarınıza, fedakar ve özverili öğretmenlerinize, kısacası emeği geçen herkese en derin saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu başlangıç çok yüksek ve iddialı üniversiteleri kazanmanıza vesile olsun dileklerimle mezuniyetinizi kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.