Diyarbakır Sanayi Mektebi'nde 6 ayda 375 kişiye eğitim verildi

Diyarbakır Sanayi Mektebi'nde 2022 yılında düzenlenen eğitim programlarına katılan 375 kursiyere sertifikaları verildi. Fotoğraf eğitimini tamamlayan katılımcıların objektifinden fotoğrafların yer aldığı ‘çok' temalı fotoğraf sergisi açıldı ve 15 çocuk için fotoğraf atölyesi düzenlendi.

2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paydaş kuruluş desteği ile kurulan Diyarbakır Sanayi Mektebi, başta Diyarbakır olmak üzere bölge illerini de alacak şekilde birçok sektör için nitelikli ve eğitimle donatılmış bir istihdam gücü oluşturmak için eğitimlerini sürdürüyor. 2022 yılında yapılan eğitim programları için düzenlenen sertifika törenine kentteki kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve kursiyerler katılım sağladı. 3D Max, Autocad, 2D animasyon, 3D animasyon, 3D yazıcı ve tarayıcı, solidworks, hazır giyim sektöründe temel kalıp eğitimi, moda tasarım eğitimi, fotoğrafçılık eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan DTSO Bilim Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Korkmaz, “Kentte çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına karşılık verecek eğitim programları düzenlemek temel hedefimiz. Bunun için birçok üniversite ve sivil toplum kuruluşu ile protokoller imzaladık, ortak eğitimler yaptık. Kentte ara üretim ve hizmet sektörü için ara elemanın ötesinde nitelikli bir insan kaynağı yaratmaya ve geleceğin işlerinde eğitim vermeye odaklandık. Bugün itibariyle 6 aylık süre içinde 385 kişiye farklı alanlarda eğitim programları düzenledik ve bugün sertifikalarını veriyoruz. Bu yılın Ağustos ayında yeni dönem eğitim takvimini hazırlayarak paylaşacağız ve Eylül 2022 itibariyle yeni dönem eğitimlerimiz başlayacak. Bu yıl olduğu gibi farklı alanlarda teknik eğitimler, farklı sektörlere yönelik nitelikli işgücünün geliştirilmesi için eğitimler düzenleyeceğiz” dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak kent için bu tür etkinliklerinin yanı sıra birçok alanda faaliyet yürüttüklerine değinen DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “Diyarbakır bugün genç nüfus bakımından Türkiye'de ilk üç kentten biri. Artık dünyada ürettiğiniz ürünler kadar, geleceği kuracak gençler en önemli sermaye haline geldi. Gençlerin üretime katılması, girişimci olması ve eğitim alması noktasında da çalışmalar yapıyoruz. Sanayi Mektebi'miz ve Girişimcilik Merkezi'miz bunun için iyi bir örnek. Sertifika alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor. Hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Açılış konuşmalarından sonra fotoğraf eğitimlerine katılım sağlayan katılımcıların fotoğraflarının yer aldığı ‘çok' temalı fotoğraf sergisi ziyaretçilere açıldı ve çocuk fotoğraf atölyesi sertifikaları sunuldu.