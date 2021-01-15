Diyarbakır Sanayi Mektebinde engellilere drone eğitim sertifikası verildi

Engelli öğrencilere sertifikaları Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve yönetimi tarafından verildi.

Sertifika törenine DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Celalettin Birtane Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Eğitim ve Bilim Vakfı Başkanı Faruk Korkmaz, Eğitim ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Çetin İnanç ve Ahmet Akyapı, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Hayrullah Akyıldız, GÜNTİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Turan ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Mete Yağlı, bu eğitime öncülük eden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacadağ Kalkınma Ajansı'na teşekkür ettiğini söyledi. Büyükelçi Yağlı, "Modern dünyanın yeni aletlerinden droneların çok farklı alanlarda kullanılma imkanı var. Engelli vatandaşlarımızın bu eğitimle sertifika sahibi olmaları ilerde farklı alanlarda iş sahibi olmalarını sağlayacak. Hepsine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise eğitimlerin gerçek mimarı ve emekçileri olan DTSO Eğitim ve Bilim Vakfı ve Sanayi Mektebi ekibine teşekkür ettiğini ifade etti. Başkan Kaya, "Burada Sanayi Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle hem tarihi bir mekanı restore edip ortaya çıkardık hem de ortaya çıkan tarihi yapı kadar değerli olan bir eğitim süreci başlattık. Sanayi Mektebinde engellilere yönelik eğitimlerimiz devam edecek. Drone eğitiminin yanında özellikle çağrı merkezlerinde engelli vatandaşlarımızın çalışması mümkün. Türkiye'de çağrı merkezi hizmeti veren 5 firmayı buraya getirdik ve yaklaşık 7 bin kişilik bir istihdam alanı oluştu. Engelli vatandaşlarımızda sadece engelli kotası nedeniyle iş yerlerinde olmaktan çok kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda çalışmalı. Sanayi Mektebi yeni istihdam alanları için onlara destek vermeye devam edecek. Engellilere yönelik hangi alanda ihtiyaç varsa, o alanda engelsiz hale getirmek Sanayi Mektebinin temel felsefelerinden biridir. Bu eğitimin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sertifika töreni kapsamında 20 engelli kursiyere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı sertifikaları ve ehliyetleri takdim edildi" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.