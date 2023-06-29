İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda bir aile ölümden döndü: 4 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 24. kilometresi Tokaçlı mezrasında meydana geldi. Y.M idaresindeki 27 ADF 945 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Y.M, B.M, H.M ve B.M, yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine motorize sağlık, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.


Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.

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