Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Yüksel'in altın projesine güneydoğudaki oda başkanlardan tam destek

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel'in düşük ayarlı altınların piyasadan toplanması ve yerine darphanede basılan altınların piyasaya sürülmesi projesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin kuyumcular odası başkanlarından tam destek geldi.

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, düşük ayarlı altınların piyasadan toplanıp, yerine darphanede basılan altınların piyasaya sürülmesi için bir proje hayata geçirmişti. 4 aylık başkanlık döneminde projelerine çevre illerin oda başkanlarından tam destek alan Yüksel, sektörün sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere toplantı gerçekleştirdi. Yüksel, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin kuyumcular odası başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda düşük ayarlı altınla mücadelede kararlılık mesajı verirken, sektörün tüm sorunları için tüm odalar ile koordineli çalışacaklarını belirtti.

“Oda başkanlarımız bize güvendiler”

4-5 aylık bir yönetim olduklarını hatırlatan Yüksel, “İlk hedef olarak bunu belirledik. 4 aylık çalışmanın içinde 4-5 gündür bunu yürürlüğe koyduk. Düşük ayarlı altınla mücadelemiz son sürat devam ediyor. Türkiye'nin birçok ilinden oda başkanlarımız bizi aradılar. Bu hassasiyetimizin farkındalar. Bize güvendiler ve bunu güzel bir şekilde başaracağımızı söylediler. Bizler de onları buraya davet ettik. Davetimize icabet ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir toplantı oldu. Düşük ayarla mücadeleyi hep birlikte yürütmemiz gerekiyor. Hepimiz hemfikir olduk. Kesinlikle bunu başaracağız. 400 esnafımız düşük ayarlı ürünleri makaslıyor. Artık satışı yasaklıyor. En yakın zamanda çevre illerimiz de buna geçiş yapacak. Eğer bunu başarabilirsek bir eser bırakmış olacağız. Tertemiz, ahlaklı bir ticarete dönecek. Herkes şerefli bir şekilde mesleğini sürdürecek. Şu an yaptığımız çalışma ve mücadele Türkiye'de bir ilk sayılır. Toplantının sonucu, herkes projemizi tam destekledi. Kendilerine güveniyoruz ve bizim yanımızda olacaklar. Hep birlikte yürüyeceğiz. Artık komşu iller de darphane geçişini sağlayacak” dedi.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, sektörün sorunlarını tartışmak üzere oda ve dernek başkanları olarak Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanlığı öncülüğünde bir araya geldiklerini ifade etti. Öz, “Sektörümüzün sorunlarını ve sıkıntılarını paylaştık. Mehmet başkanım 4 aydan beri burada. Ama çok ciddi bir mücadele veriyor. Bunun farkındayız. Takdir de ediyoruz” şeklinde konuştu.

Van ve Elazığ oda başkanlarının Mehmet Yüksel'e takdim ettikleri plaketle başlayan toplantı, oda başkanları ve üyelerinin fikir alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.