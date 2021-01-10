Diyarbakır şehidi memleketine uğurlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Çelik'in (24) naaşı, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığında düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Törene katılan baba Latif Çelik, "Vatan sağ olsun, Allah razı olsun, bir Mehmet gider bin Mehmet gelir" dedi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerle dün çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Çelik için Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, şehidin babası Latif Çelik ile asker, polis ve vatandaşlar katıldı. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı ile yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından helallik alınarak şehidin cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.

"Vatan sağ olsun bir Mehmet gider bin Mehmet gelir"

Tören sonunda Vali Münir Karaloğlu, şehidin babası Latif Çelik'i bineceği araca kadar yolculadı. Vali Karaloğlu şehidin babasına başsağlığı dileğinde bulunurken, baba Latif Çelik de "Vatan sağ olsun, Allah razı olsun, bir Mehmet gider bin Mehmet gelir” dedi.