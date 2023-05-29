Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu, namağlup Türkiye finallerinde

Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Takımı, Mardin'de yapılan yarı final karşılaşmalarında tüm rakiplerini yenerek namağlup olarak Kırklareli'nde yapılacak olan Türkiye Futsal Şampiyonası 1. Lig final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Diyarbakır Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu'nda beden eğitim öğretmeni ve antrenör olan Ramazan Erim, okul olarak çıktıkları bu yolda nisan ayında Diyarbakır'da yapılan futsal yıldız kızlar müsabakalarında tüm rakipleri yenerek namağlup il şampiyonu oldukları ve bölgeye gitmeyi hak kazandıklarını söyledi.

2 Mayıs'ta Bitlis'te düzenlenen Türkiye Bölge Şampiyonası Yıldız Kızlar müsabakalarında başarı gösteren kızların burada yaptıkları dört karşılaşmadan namağlup ayrılmayı bildiğini belirten Erim, “Bölge şampiyonu olarak bir üst tur olan yarı finallere çıkmayı garantiledik ve 24-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Mardin'de düzenlenen Türkiye şampiyonası futsal yıldız kızlar yarı finaller karşılaşmalarından tüm rakiplerimizi de burada yenerek namağlup şampiyon olarak 6-10 Haziran'da Kırklareli'nde yapılacak olan Türkiye Futsal Şampiyonası 1. Lig final müsabakalarına gitmeye hak kazandık” dedi.