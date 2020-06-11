İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs denetimi

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.

Dr. Sedat Özkul, korona virüs tedbirleri kapsamında hastanede aksaklıkların yaşanmaması için denetim gerçekleştirdi.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs tehdidi sürerken, Diyarbakır'da bulunan hastanelerin yöneticileri tarafından denetimler yapılıp sorunlar minimize ediliyor. Bu bağlamda Dr. Sedat Özkul ve beraberindeki yöneticiler, hastanede denetimde bulundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında hastanede aksaklıkların giderilmesi konusunda sıkı denetimler yapan Başhekim Özkul, özellikle hastaların yoğun olarak kullandıkları acil servislerin hijyenik hale getirilmesini istedi.


Op. Dr. Özkul hastane personeliyle de yakından ilgilenirken, denetimlerin haftanın belirli günlerde devam edeceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.