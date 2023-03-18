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Diyarbakır selden zarar gören Şanlıurfa'ya araç ve personel desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağanak sonucu sel afetinin yaşandığı Şanlıurfa’ya takviye ekip gönderdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağanak sonucu sel afetinin yaşandığı Şanlıurfa'ya takviye ekip gönderdi.


Şanlıurfa bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle, bölgede çalışmalar sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 8 personel ve 4 arazöz Şanlıurfa'da yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla yola çıktı.


Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da 25 personel ile lastik tekerlekli ekskavatör araç, kombine vidanjör, kazıcı yükleyici, 2 pikap ve motopomplarla temizlik ve bakım çalışmaları için 9 su tankerini de içme suyu sorunu yaşayan bölgelere destek olarak görevlendi.

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